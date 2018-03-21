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Китайские ученые нашли в гробнице бутылку с самогоном 2000-летней выдержки

Китайские ученые во время раскопок на территории поселения Шэньси нашли в гробнице бутылку с самогоном 2000-летней выдержки. Захоронение было построено во время династии Цинь.

Оно порадовало специалистов многими артефактами, среди которых были мечи и металлические изделия. Также в число 26 экспонатов вошла бронзовая посуда, внутри которой сохранилась жидкость, имеющая молочный цвет.

Китайские ученые нашли в гробнице бутылку с самогоном 2000-летней выдержки


После исследования содержимого эксперты выяснили, что это было спиртное, пролежавшее в земле столько времени. Уже тогда китайцы знали секреты технологий и умели приготовить крепкие напитки или вино. Сейчас археологи решили собрать больше информации, касающейся данной темы.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 02:00
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