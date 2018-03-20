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Группа “Пикник” перенесла концерны в Калининградской области из-за аварии

Поклонники группы “Пикник” не смогут насладиться их выступление в городах Калининградской области. Музыканты были вынуждены перенести концерты из-за аварии.

Инцидент случился, когда коллектив находился во Владимирской области. В результате ДТП на трассе Владимир-Гусь-Хрустальный-Тума пострадало три машины. После прибытия медиков и сотрудников органов, 7 пострадавших лиц были срочно госпитализированы в клинику. В группе кроме директора пострадали музыканты, так что жители Светлогорска, где должен был состояться первый концерт, могут посетить его со своими билетами 12 июня.

Группа “Пикник” перенесла концерны в Калининградской области из-за аварии


Исполнители сейчас находятся в клинике Петербурга и состоянии их здоровья стабильное. Реабилитация будет продолжаться месяц, так что они обещают провести выступления после выздоровления, рассчитывая на понимание зрителей.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:15
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