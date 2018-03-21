Создателем The Sims разрабатывается новая мобильная игра Proxi

В Сан-Франциско в рамках конференции GDC 2018 Уилл Райт рассказал про свою первую игру за более чем десятилетний перерыв. Gallium Artistic осуществляет разработку Proxi. Автор её описывает как нового поколения симулятор. Он посвящён поиску собственного «я», а также представления его миру. На основе своих личных воспоминаний в игре можно заново построить собственный мир. Игрок сможет выбирать категорию воспоминаний: семья, учёба, дом, приключения. Каждая из них будет обладать большим запасом моделей 3D, «мемов» - как материал для постройки.Игрок будет постепенно строить свой личный остров. Все острова со временем станут одним миром. Уилл Райт также организовал конкурс Proxi Art Challenge. Художники и модельеры в нём предоставляют три эпизода воспоминаний с собственной модели. Победители могут стать участниками в разработке нового симулятора.