Эфирное масло лаванды уничтожает штаммы устойчивых грибковых инфекций – Ученые
Португальские ученые выяснили, что эфирное масло лаванды уничтожает штаммы устойчивых грибковых инфекций. Также оно имеет седативное свойство, и может использоваться в качестве антиоксиданта и спазмолитика.
Во время опытов оно было протестировано на ряде патогенных грибков, после чего специалисты заметили, что масло может бороться с дерматофитами и разновидностями Candida. Первые инфекции поражают волосы и ногти во время использования кератина для своего питания.
Вторые бактерии часто вызывают молочницу и серьезные патологии после проникновения в кровь. Лечение препаратами часто дает много побочных эффектов, так как штаммы изменились и могут поражать лиц, имеющих слабый иммунитет. Потому лаванда становится природной альтернативой, позволяющей получить желаемый результат.
Во время опытов оно было протестировано на ряде патогенных грибков, после чего специалисты заметили, что масло может бороться с дерматофитами и разновидностями Candida. Первые инфекции поражают волосы и ногти во время использования кератина для своего питания.
Вторые бактерии часто вызывают молочницу и серьезные патологии после проникновения в кровь. Лечение препаратами часто дает много побочных эффектов, так как штаммы изменились и могут поражать лиц, имеющих слабый иммунитет. Потому лаванда становится природной альтернативой, позволяющей получить желаемый результат.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 01:00