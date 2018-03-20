Meizu M6s с боковым сканером отпечатков пальцев вышел в России

Вместе с тем, новый китайский смартфон имеет стильный металлический корпус, который делает пользованием гаджетом более приятным. Размер экрана нового M6s составляет 5,7 дюймов. Основная камера смартфона получила 16 мегапикселей, а фронтальная 8 мегапикселей. Для производительной работы M6s также имеет мощный процессор Samsung Exynos 7872 с 6 ядрами, 3 гигабатай оперативной памяти, а также 64 гигабайта встроенной памяти. Но в продаже также предложат более скромную модификацию с 32 гб встроенной памяти.Высокая производительность и долгая работа Meizu осуществляется благодаря качественному аккумулятору емкостью 3000 мАч. Пользователи смогут быстро осуществить зарядку смартфона при помощи устройства mCharge, значительно облегчающего привычную задачу. Самая дешевая модификация смартфона обойдется клиентам в 15 тысяч рублей, тогда как самая дорогая версия оценена китайскими разработчиками в 17 тысяч рублей.