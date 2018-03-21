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В РФ появился обновленный ультрабук Lenovo ThinkPad X1 Carbon

В России появился обновленный ультрабук типа ThinkPad X1 Carbon компании Lenovo. Устройство работает на процессоре Intel Core 8 генерации. Модель оснащается дисплеем HDR на 14 дюймов (технология Dolby Vision).

В РФ появился обновленный ультрабук Lenovo ThinkPad X1 Carbon

Lenovo ThinkPad X1 Carbon имеет защиту информации за счёт механической заслонки на веб-камере, функции разблокировки экрана при помощи сканера отпечатков пальца типа Windows Hello, инфракрасной камеры для распознавания лиц. В ноутбуке имеется модем 4G с поддержкой LTE-A. Благодаря емкости АКБ на 57 Ач автономная работа устройства составляет 19 ч. Имеет место возможность быстрой зарядки за один час.

Объем оперативной памяти устройства достигает 16 гигабайт. Твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe обладает объёмом на 1 терабайт. Существует возможность подключения модели к Bluetooth 4.2, Wi-Fi. Имеет место два USB порта 3.0 (Type-A), а также Thunderbolt. Гаджет оснащается разъёмом мини-джек, RJ45, HDMI.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 05:00
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