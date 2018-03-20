АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Ученые рассказали про большую пользу меда с корицы

Учёные утверждают, что в свой рацион следует чаще включать смесь корицы с медом. Это блюдо особенно полезно для сердечнососудистой системы.

Ученые рассказали про большую пользу меда с корицы

Корица и мёд полезны также как отдельные ингредиенты. Данные продукты в комбинации помогают сохранять молодость, так как они богаты антиоксидантами, могут нейтрализовать свободные радикалы, при этом замедляя старение. Медово-коричная смесь является очень эффективной в борьбе с разными инфекциями, так как отличается антибактериальными свойствами. Она помогает при ангине, инфекциях мочевого пузыря, а также почек.

Смесь корицы и меда укрепляет сердечнососудистую систему. Мед усиливает приток крови к сердцу. Корица помогает уменьшить уровень плохого холестерина. Медово-коричная смесь является также полезной для борьбы с так называемым лишним весом. Дело в том, что мед служит превосходной заменой сахара. Между тем корица помогает понизить уровень сахара, ускоряет обмен веществ.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 21:45
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саудовские принцы пришлось вернуть в казну 100
Настя Каменских свела поклонников сума
Рассекречен внешний дизайн обновленного
Ведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет
Татуировка на теле участника группы Дятлова
Ученые рассказали про большую пользу меда с корицы
Женщины Саудовской Аравии разрешили не носить
Андрей Малахов показал раритетный снимок с
Разработанная учеными механическая рука смогла
Селедка получит преимущество от закисления океана
Жители Воркуты запечатлели на камеры появление
США готовы заключить с Саудовской Аравией сделку
В Уэльсе разбился самолет британских королевских
Группа “Пикник” перенесла концерны в
Физики исследовали возможности сверхпроводника на
Роман Полянский призвал отказаться от
Актриса Хлоя Симс показала поклонникам
Иосиф Пригожин прокомментировал пост Андрея
Новый вид северного сияния помог открыть ученым
В Кургане театралы были шокированы спектаклем
Голосовой помощник «Алиса» смог освоить вызов
Сериал "Чернобыль" от канала НВО снимет режиссер
Зрители считают, что Ольга Бузова о себе слишком
Александр Ревва ходит в спортзал со своей
Lotus построит кроссовер на платформе Volvo
В Государственную Думу внесен законопроект о
Врачи сделали сестре Ольги Бузовой новую улыбку
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о
Самцы североамериканских красных белок убивают
Наследный принц Саудовской Аравии прибыл с
Просмотреть все новости