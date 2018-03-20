Ученые рассказали про большую пользу меда с корицы

Корица и мёд полезны также как отдельные ингредиенты. Данные продукты в комбинации помогают сохранять молодость, так как они богаты антиоксидантами, могут нейтрализовать свободные радикалы, при этом замедляя старение. Медово-коричная смесь является очень эффективной в борьбе с разными инфекциями, так как отличается антибактериальными свойствами. Она помогает при ангине, инфекциях мочевого пузыря, а также почек.Смесь корицы и меда укрепляет сердечнососудистую систему. Мед усиливает приток крови к сердцу. Корица помогает уменьшить уровень плохого холестерина. Медово-коричная смесь является также полезной для борьбы с так называемым лишним весом. Дело в том, что мед служит превосходной заменой сахара. Между тем корица помогает понизить уровень сахара, ускоряет обмен веществ.