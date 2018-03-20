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Египетские 3000-летние иероглифы доказали реальность существования пришельцев

Исследователи во время посещения Абидоса нашли в египетском храме Сети I 3000-летние иероглифы. Они доказали реальность существования пришельцев и их контактов с древними жителями.

Рисунки имели изображения современного воздушного транспорта на фоне НЛО, скрывающихся за обычными аналогами насекомых вместе со змеями. Это только подтверждает, что гуманоиды неоднократно бывали на нашей планете и контактировали с египтянами.

Египетские 3000-летние иероглифы доказали реальность существования пришельцев


Уфологи считают, что внеземные гости решили показать землянам свои технологии, а также немного приоткрыли завесу будущего, после чего мастера запечатлели их знания на стенах сооружения. Также это может относиться к строительству пирамид, хотя ученые пытаются опровергнуть данную теорию.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40
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