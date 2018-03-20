Египетские 3000-летние иероглифы доказали реальность существования пришельцев
Исследователи во время посещения Абидоса нашли в египетском храме Сети I 3000-летние иероглифы. Они доказали реальность существования пришельцев и их контактов с древними жителями.
Рисунки имели изображения современного воздушного транспорта на фоне НЛО, скрывающихся за обычными аналогами насекомых вместе со змеями. Это только подтверждает, что гуманоиды неоднократно бывали на нашей планете и контактировали с египтянами.
Уфологи считают, что внеземные гости решили показать землянам свои технологии, а также немного приоткрыли завесу будущего, после чего мастера запечатлели их знания на стенах сооружения. Также это может относиться к строительству пирамид, хотя ученые пытаются опровергнуть данную теорию.
Рисунки имели изображения современного воздушного транспорта на фоне НЛО, скрывающихся за обычными аналогами насекомых вместе со змеями. Это только подтверждает, что гуманоиды неоднократно бывали на нашей планете и контактировали с египтянами.
Уфологи считают, что внеземные гости решили показать землянам свои технологии, а также немного приоткрыли завесу будущего, после чего мастера запечатлели их знания на стенах сооружения. Также это может относиться к строительству пирамид, хотя ученые пытаются опровергнуть данную теорию.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:40