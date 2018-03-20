АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Селедка получит преимущество от закисления океана

Повышающийся уровень кислотности океана уже долгое время тревожит ученых и они пытаются предугадать, каким именно образом это повлияет на проживающие в нем организмы. Согласно проведенным анализам от закисления океана в первую очередь выиграет селедка.

Селедка получит преимущество от закисления океана


Закисление океана происходит из-за растворенного в воде углекислого газа. Вместе с такими остальными свойствами воды как температура и содержание в ней кислорода это сильно влияет на развитие рыб, в том числе значительно затрагивая пищевые цепи. В связи с этим ученые из Германии выпустили свою новую работу, в которой исследовали влияние кислотности на мальков. По их результатам выяснилось, что самой менее чувствительной рыбой среди живущих в океане организмов является сельдь.

Для своих исследований научные работники смоделировали речные экосистемы с прогнозируемым значением кислотности. Лучшие показатели выживаемости среди рыб показала именно селедка, что говорит о ее адаптации к кислотной среде.
В мире / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 21:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саудовские принцы пришлось вернуть в казну 100
Настя Каменских свела поклонников сума
Рассекречен внешний дизайн обновленного
Ведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет
Татуировка на теле участника группы Дятлова
Ученые рассказали про большую пользу меда с корицы
Женщины Саудовской Аравии разрешили не носить
Андрей Малахов показал раритетный снимок с
Разработанная учеными механическая рука смогла
Селедка получит преимущество от закисления океана
Жители Воркуты запечатлели на камеры появление
США готовы заключить с Саудовской Аравией сделку
В Уэльсе разбился самолет британских королевских
Группа “Пикник” перенесла концерны в
Физики исследовали возможности сверхпроводника на
Роман Полянский призвал отказаться от
Актриса Хлоя Симс показала поклонникам
Иосиф Пригожин прокомментировал пост Андрея
Новый вид северного сияния помог открыть ученым
В Кургане театралы были шокированы спектаклем
Голосовой помощник «Алиса» смог освоить вызов
Сериал "Чернобыль" от канала НВО снимет режиссер
Зрители считают, что Ольга Бузова о себе слишком
Александр Ревва ходит в спортзал со своей
Lotus построит кроссовер на платформе Volvo
В Государственную Думу внесен законопроект о
Врачи сделали сестре Ольги Бузовой новую улыбку
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о
Самцы североамериканских красных белок убивают
Наследный принц Саудовской Аравии прибыл с
Просмотреть все новости