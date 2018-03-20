Селедка получит преимущество от закисления океана

Закисление океана происходит из-за растворенного в воде углекислого газа. Вместе с такими остальными свойствами воды как температура и содержание в ней кислорода это сильно влияет на развитие рыб, в том числе значительно затрагивая пищевые цепи. В связи с этим ученые из Германии выпустили свою новую работу, в которой исследовали влияние кислотности на мальков. По их результатам выяснилось, что самой менее чувствительной рыбой среди живущих в океане организмов является сельдь.Для своих исследований научные работники смоделировали речные экосистемы с прогнозируемым значением кислотности. Лучшие показатели выживаемости среди рыб показала именно селедка, что говорит о ее адаптации к кислотной среде.