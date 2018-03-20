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Дефицит воды к 2050 году затронет 5,7 миллиардов человек

В рамках сайта Организации объединенных наций выложили доклад, в котором значиться, что к 2050 году для большей части населения Земли будет угрожать нехватка питьевой воды.

Дефицит воды к 2050 году затронет 5,7 миллиардов человек

Одри Азуле, являющийся генеральным директором ЮНЕСКО, отметил, что специалисты в современных условиях должны разработать ряд новых подходов к применению водных ресурсов, для решения впоследствии проблемы изменения климата, а также роста населения. В другом случае 5 миллиардов человек к 2050 году будут обитать в регионах, которые плохо обеспечены водой. Также сообщено касательно другой «водной проблемы» - наводнении. Это может привести к катаклизму к 2050 году, от которого пострадают примерно 1,6 миллиардов человек, что составляет приблизительно 1/5 всего человечества.

В свою очередь ещё одной угрозой в данном случае является ухудшение качества воды. Дело в том, что водоемы по всей Земле больше загрязняются.
Наука
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:55
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