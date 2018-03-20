Физики исправили точность измерения максимального значения заряда нейтрона

Содержание статьи содержит подробные выводы, сделанные учеными на основе научных опытов, связанных с измерением показателей зарядов, наблюдаемых в ультрахолодных нейтронах. Более ранние измерения пришлось уточнить, на этот раз специалистами сделана попытка сведения к минимуму все возможных погрешностей. Все эксперименты были построены на уже полученных знаниях, касающихся известного факта возможности любого электрического заряда квантоваться.Возглавлял эксперименты физик Кристиан Плонк. Известный ученый применил несколько иную схему, отличающуюся от использованной ранее. Его система создана наложением внешнего электрического поля, с последующим наблюдением за траекторией движения нейтронов. Плонком была учтена масса факторов, вызывающих погрешность с максимальной возможностью исключить их. Проведя опыты, он понял, что существуют не устраненные факторы, по причине неосведомленности о них ранее, но сейчас они были полностью учтены в расчетах ученого.Опубликованная на страницах Physical Review D статья, рассказывает про итоги и констатацию авторами вывода, что для среднего отклонения нейтронов подходит примерное равенство Δx≈ −5±1 микрон. На основании этого, напрашивается заключение, что показатель заряда составит q≈(−2±1)×10−19e.