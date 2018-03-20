Поклонники считают, что Анастасия Костенко полностью замкнулась в себе

«С Днём Рождения, мой любимый! @tarasov23 Спасибо тебе за все, что я чувствую. Все свои пожелания я уже озвучила», - немногословно написала в микроблоге Костенко.

Так, например, недавно в день рождения своего избранника Дмитрия Тарасова, модель не стала, как обычно это делают счастливые переполненные чувствами жёны, публично признаваться в любви супругу, а сделала это довольно скромно и даже, как считают многие, тихо.Многие подписчики девушки отметили, что в публикации чувствуется сухость. Возможно, что Анастасия просто решила не выказывать свои эмоции, а приберечь их для реальной жизни.