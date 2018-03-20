АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Поклонники считают, что Анастасия Костенко полностью замкнулась в себе

Фанаты уверены, что беременная супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко после множества слухов об измене возлюбленного, окончательно «ушла в себя».

Поклонники считают, что Анастасия Костенко полностью замкнулась в себе

Так, например, недавно в день рождения своего избранника Дмитрия Тарасова, модель не стала, как обычно это делают счастливые переполненные чувствами жёны, публично признаваться в любви супругу, а сделала это довольно скромно и даже, как считают многие, тихо.

«С Днём Рождения, мой любимый! @tarasov23 Спасибо тебе за все, что я чувствую. Все свои пожелания я уже озвучила», - немногословно написала в микроблоге Костенко.

Поклонники считают, что Анастасия Костенко полностью замкнулась в себе

Многие подписчики девушки отметили, что в публикации чувствуется сухость. Возможно, что Анастасия просто решила не выказывать свои эмоции, а приберечь их для реальной жизни.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:37
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Аксенова ради работы в течение месяца
Максим Фадеев принял и признал успех Ольги Бузовой
Общественный транспорт в Париже к 2020 году может
Француженка 10 лет прятала тела новорожденных
«Северному потоку-2» не хватит труб
Ольга Жарикова пригласила на проект «Дом-2» свою
У Евгения Кафельникова завязался роман с молодой
Последний самец северного белого носорога на
Ученый из ЮАР готова доказать NASA существование
Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого
В доме американской семьи Харсфельд хранилась
Поклонники считают, что Анастасия Костенко
Анонс смартфона LG G7 ожидается в апреле
Беременная Кирстен Данст шокировала поклонников
На пляже штата Джорджия были найдены останки
HTC официально представила смартфоны Desire 12 и
Элла Памфилова в ЦИК проделала колосальную работу
Facebook планирует создать платный сервис
Цены на iPhone снизились в России
Пользователи предположили, что Виктория Боня
Мобильная версия PUBG покинула пределы КНР и
Ученые: В недрах Йеллоустона обнаружен мощный
Виктория Дайнеко пожаловалась на затянувшийся до
На Каме рыбак накормил шашлыком лису-воровку
Риэлторы: Средняя стоимость "квадрата" в
В Дубае российская модель, спасаясь от убийцы,
Сергей Бодров – старший снимет фильм про боевые
Нонна Гришаева в Международный день счастья
Росатом планирует заняться переработкой старых
Максиму Фадееву удалось похудеть на 40 кг
Просмотреть все новости