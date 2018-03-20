АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Анонс смартфона LG G7 ожидается в апреле

Сегодня стало известно, что известный бренд LG анонсировал появление новой модели смартфона Zone 4, который относится к числу бюджетных устройств. В частности, покупателям на американском рынке удастся приобрести устройство по цене около 115 долларов. В такую цену входит смартфон с 5-дюймовым экранов и высоким разрешением.

Вместе с тем, устройство также сможет порадовать высокопроизводительным процессором Qualcomm Snapdragon 425, который имеет частоту 1,4 гигагерца. Кроме того, для выполнения сложных графических задач модель имеет ускоритель Adreno 308, значительно облегчающий работу. Для быстрой работы смартфона здесь также предусмотрены 2 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Основная камера не может похвастаться топовыми показателями, однако и 8 мегапикселей достаточно чтобы сделать вполне достойные снимки.

Анонс смартфона LG G7 ожидается в апреле


Помимо этого, приятным бонусом для пользователей станет наличие современного отпечатка пальцев, которым можно будет авторизироваться в различных сервисах. Объем аккумулятора равен 2500 мАч, чего вполне достаточно для смартфона с такими показателями. При полном зарядке в режиме ожидания новинка сможет проработать около 2 недель и даже чуть более.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 17:35
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Аксенова ради работы в течение месяца
Максим Фадеев принял и признал успех Ольги Бузовой
Общественный транспорт в Париже к 2020 году может
Француженка 10 лет прятала тела новорожденных
«Северному потоку-2» не хватит труб
Ольга Жарикова пригласила на проект «Дом-2» свою
У Евгения Кафельникова завязался роман с молодой
Последний самец северного белого носорога на
Ученый из ЮАР готова доказать NASA существование
Аналитики: IPhone X будет дешеветь из-за низкого
В доме американской семьи Харсфельд хранилась
Поклонники считают, что Анастасия Костенко
Анонс смартфона LG G7 ожидается в апреле
Беременная Кирстен Данст шокировала поклонников
На пляже штата Джорджия были найдены останки
HTC официально представила смартфоны Desire 12 и
Элла Памфилова в ЦИК проделала колосальную работу
Facebook планирует создать платный сервис
Цены на iPhone снизились в России
Пользователи предположили, что Виктория Боня
Мобильная версия PUBG покинула пределы КНР и
Ученые: В недрах Йеллоустона обнаружен мощный
Виктория Дайнеко пожаловалась на затянувшийся до
На Каме рыбак накормил шашлыком лису-воровку
Риэлторы: Средняя стоимость "квадрата" в
В Дубае российская модель, спасаясь от убийцы,
Сергей Бодров – старший снимет фильм про боевые
Нонна Гришаева в Международный день счастья
Росатом планирует заняться переработкой старых
Максиму Фадееву удалось похудеть на 40 кг
Просмотреть все новости