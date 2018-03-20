Анонс смартфона LG G7 ожидается в апреле

Вместе с тем, устройство также сможет порадовать высокопроизводительным процессором Qualcomm Snapdragon 425, который имеет частоту 1,4 гигагерца. Кроме того, для выполнения сложных графических задач модель имеет ускоритель Adreno 308, значительно облегчающий работу. Для быстрой работы смартфона здесь также предусмотрены 2 гигабайта оперативной памяти и 64 гигабайта встроенной памяти. Основная камера не может похвастаться топовыми показателями, однако и 8 мегапикселей достаточно чтобы сделать вполне достойные снимки.Помимо этого, приятным бонусом для пользователей станет наличие современного отпечатка пальцев, которым можно будет авторизироваться в различных сервисах. Объем аккумулятора равен 2500 мАч, чего вполне достаточно для смартфона с такими показателями. При полном зарядке в режиме ожидания новинка сможет проработать около 2 недель и даже чуть более.