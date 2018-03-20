HTC официально представила смартфоны Desire 12 и Desire 12+

В частности, если говорить о модели Desire 12+, то здесь покупателям наверняка придется по душе качественный дисплей высокого разрешения с соотношением сторон 18 на 9. Кроме того, «сердцем» смартфона стал восьмиядерный процесс Snapdragon 450, который отлично сочетается с 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 гб встроенной памяти. Однако и эти показатели не предел, так как в смартфон можно добавить дополнительную карту объемом до 2 терабайт.Кроме того, разработчики в том числе уделили внимание любителям делать качественные снимки, установив 2 камеры на 13 и 2 мегапикселей. Объем емкости аккумулятора здесь составляет 2965 мАч, чего вполне достаточно для длительной автономной работы без подключения зарядного устройства. Вместе с тем, в качестве операционной системы выступила Android 8.0 Oreo, имеющая множество приятных обновлений для любителей соврменных гаджетов. Вполне возможно, что новинка может оказаться весьма востребованной в том числе и на российском рынке.