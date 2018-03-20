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HTC официально представила смартфоны Desire 12 и Desire 12+

Новые модели смартфонов от тайваньской компании Desire 12 и Desire 12+ получили шикарные безрамочные дисплеи, а также продвинутые технические параметры, соответствующие современным устройствам.

В частности, если говорить о модели Desire 12+, то здесь покупателям наверняка придется по душе качественный дисплей высокого разрешения с соотношением сторон 18 на 9. Кроме того, «сердцем» смартфона стал восьмиядерный процесс Snapdragon 450, который отлично сочетается с 3 гигабайтами оперативной памяти и 32 гб встроенной памяти. Однако и эти показатели не предел, так как в смартфон можно добавить дополнительную карту объемом до 2 терабайт.

HTC официально представила смартфоны Desire 12 и Desire 12+


Кроме того, разработчики в том числе уделили внимание любителям делать качественные снимки, установив 2 камеры на 13 и 2 мегапикселей. Объем емкости аккумулятора здесь составляет 2965 мАч, чего вполне достаточно для длительной автономной работы без подключения зарядного устройства. Вместе с тем, в качестве операционной системы выступила Android 8.0 Oreo, имеющая множество приятных обновлений для любителей соврменных гаджетов. Вполне возможно, что новинка может оказаться весьма востребованной в том числе и на российском рынке.
Технологии
Добавил: maxran Сегодня, 17:26
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