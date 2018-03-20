Татуировка на теле участника группы Дятлова Семена Золотарева оказалась зашифрованным посланием

Он собрал данные на этого человека и был весьма удивлен, почему бывший военный оказался в группе участников похода. Мужчина окончил институт физкультуры в Минске, но перед этим прошел всю войну и служил сапером, а также имел много боевых наград. Затем Семен Золотарев работал преподавателем и уволился с должности инструктора, чтобы пойти на перевал, где погиб в свой день рождения.Однако, он называл себя Александром, имея особый отличительный знак на руке. Кроме букв и выбитого 1921 г, там виднелась пятиконечная звезда, но шифр было не так сложно рассекретить. Литеры “С” указывают на службу в контрразведке, а остальной текст гласит: “Готов стрелять по мразям по указу”.