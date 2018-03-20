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Татуировка на теле участника группы Дятлова Семена Золотарева оказалась зашифрованным посланием

После гибели группы туристов прошло много времени, но только сейчас начинают открываться новые сведения, способные пролить свет на трагедию. Татуировка на теле участника группы Дятлова Семена Золотарева оказалась зашифрованным посланием, которое удалось прочитать исследователю Валентину Дегтереву.

Он собрал данные на этого человека и был весьма удивлен, почему бывший военный оказался в группе участников похода. Мужчина окончил институт физкультуры в Минске, но перед этим прошел всю войну и служил сапером, а также имел много боевых наград. Затем Семен Золотарев работал преподавателем и уволился с должности инструктора, чтобы пойти на перевал, где погиб в свой день рождения.

Татуировка на теле участника группы Дятлова Семена Золотарева оказалась зашифрованным посланием


Однако, он называл себя Александром, имея особый отличительный знак на руке. Кроме букв и выбитого 1921 г, там виднелась пятиконечная звезда, но шифр было не так сложно рассекретить. Литеры “С” указывают на службу в контрразведке, а остальной текст гласит: “Готов стрелять по мразям по указу”.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:50
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