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Виктория Дайнеко пожаловалась на затянувшийся до 30 рабочих дней ремонт машины

Известная певица Виктория Дайнеко только что пожаловалась своим подписчикам на то, что ремонт её машины затягивается с 5 до 30 рабочих дней. Всех деталей относительно случившейся поломки звезда так и не раскрыла.

Виктория Дайнеко пожаловалась на затянувшийся до 30 рабочих дней ремонт машины

Сегодня Виктория Дайнеко уже сообщала, что у неё внезапно сломалась машина, так что теперь ей нужно решать трудности, связанные с переноской автокресла и ребёнка, а также немного сдвигать рабочий график, ведь без своего автомобиля она попросту может всё не успеть.

Чуть менее часа назад певица обнародовала ещё одну публикацию, в которой рассказала, что поломка в машине довольно серьёзная, а потому обещанный 5-дневный ремонт затягивается до 30 рабочих дней, как сказали в автомастерской.

Теперь Виктория Дайнеко просит совета у подписчиков, как лучше решить временную проблему с отсутствием личного транспорта. Некоторые советует пользоваться услугами такси, а несколько пользователей предложили певице взять машину на время у бывшего супруга.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 16:59
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