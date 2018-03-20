Виктория Дайнеко пожаловалась на затянувшийся до 30 рабочих дней ремонт машины

Сегодня Виктория Дайнеко уже сообщала, что у неё внезапно сломалась машина, так что теперь ей нужно решать трудности, связанные с переноской автокресла и ребёнка, а также немного сдвигать рабочий график, ведь без своего автомобиля она попросту может всё не успеть.Чуть менее часа назад певица обнародовала ещё одну публикацию, в которой рассказала, что поломка в машине довольно серьёзная, а потому обещанный 5-дневный ремонт затягивается до 30 рабочих дней, как сказали в автомастерской.Теперь Виктория Дайнеко просит совета у подписчиков, как лучше решить временную проблему с отсутствием личного транспорта. Некоторые советует пользоваться услугами такси, а несколько пользователей предложили певице взять машину на время у бывшего супруга.