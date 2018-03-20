Археологи выяснили, что древние майя торговали собаками

Научные работники Смитсоновского института в Панаме, определили, что майя впервые начали торговать животными 2500 лет назад и занимались этим в период расцвета своей цивилизации. Такой вывод ученые смогли сделать после подробного анализа останков, найденных при раскопках города Сейбаль, в котором когда-то жили майя. В частности, обследовав изотопы археологи смогли определить происхождения останков и особенности питания когда-то живых организмов.Научным путем ученые выяснили, что майя держали собак, кошек и индеек в качестве домашних питомцев. Найденных животных можно поделить на две группы - одни из них питались дикими растениями, а других кормили кукурузой - их одомашнили. Скорее всего, древние индейцы также торговали ими - в основном животных покупали для участия в религиозных церемониях.