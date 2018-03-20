Разработанная учеными механическая рука смогла переводить слова на язык жестов

Эрвин Смит возлагает надежды, что уже скоро механическую руку можно будет брать с собой в учебные заведения и использовать ее как персонального переводчика. Устройство способно воспринимать речь человека, после чего переводить в текстовый вид и изображать сказанное языком жестов. Основное преимущество руки - ее доступность. Механическую руку можно распечатать на 3D-принтере не дороже, чем за 400 фунтов. Работать она может на различных языках.Ученые утверждают, что разработка понизит барьер между сообществом глухих и миром. Само устройство состоит всего лишь из шестнадцати суставов, похожих на человеческие. Смит надеется, что в ближайшие пять лет она поможет более чем 70 млн глухих людей из всех стран мира.