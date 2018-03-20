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Разработанная учеными механическая рука смогла переводить слова на язык жестов

Автор разработки механической руки Эрвин Смит уверен, что новая технология сильно повлияет на жизнь глухих людей и станет доступным по цене личным переводчиком. Механизм способен переводить произносимые людьми слова на язык жестов.

Разработанная учеными механическая рука смогла переводить слова на язык жестов


Эрвин Смит возлагает надежды, что уже скоро механическую руку можно будет брать с собой в учебные заведения и использовать ее как персонального переводчика. Устройство способно воспринимать речь человека, после чего переводить в текстовый вид и изображать сказанное языком жестов. Основное преимущество руки - ее доступность. Механическую руку можно распечатать на 3D-принтере не дороже, чем за 400 фунтов. Работать она может на различных языках.

Ученые утверждают, что разработка понизит барьер между сообществом глухих и миром. Само устройство состоит всего лишь из шестнадцати суставов, похожих на человеческие. Смит надеется, что в ближайшие пять лет она поможет более чем 70 млн глухих людей из всех стран мира.
Общество / Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 21:30
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