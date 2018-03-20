США готовы заключить с Саудовской Аравией сделку на сумму 35 млрд долларов

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне представитель президентской администрации.Он уточнил, что за время пребывания наследного принца Мухаммеда бен Сальмана в Соединенных Штатах с официальным визитом, американская сторона предложит саудовской коммерческие сделки с американскими компаниями на сумму $35 миллиардов. Это может обеспечить 120 тысяч рабочих мест в США.Со своей стороны, Белый дом заявил о своей готовности в дальнейшем помогать Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам, согласившихся перечислить ООН почти $1 млрд для предоставления гуманитарной помощи жителям Йемена.