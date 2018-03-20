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Самцы североамериканских красных белок убивают детенышей своих конкурентов перед урожайным годом

Американские ученые решили провести ряд наблюдений за жизнью североамериканских красных белок. Их самцы могут предсказывать урожайный год, но перед такими событиями убивают детенышей своих конкурентов.

Они долгое время пытались понять, с чем связан дар предвидения у особей, после чего обратили внимание на гормональные изменения в организме самок. Животные могут дважды стать матерями, но самцы думают о своем потомстве, которому должно хватить еды.

Самцы североамериканских красных белок убивают детенышей своих конкурентов перед урожайным годом


Потому они уничтожают чужой помет, но самки тоже способны показать, когда будет отличный урожай шишек. Они производят на свет новое потомство, которое уже не подвергается инфантициду со стороны сильного пола.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:10
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