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Сериал "Чернобыль" от канала НВО снимет режиссер "Ходячих мертвецов"

Раннее канал НВО заявлял о планах снять короткий киносериал о Чернобыльской трагедии. Накануне стало известно, что компания приступила к проекту вместе с телесетью Sky (Великобритания).

Сериал "Чернобыль" от канала НВО снимет режиссер "Ходячих мертвецов"


Известно, что сериал будет состоять из пяти серий, главные роли исполнят Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон. В основу сюжета легли трагические события 1986 года – взрыв атомного энергоблока на Чернобыльской АЭС, расположенной на территории Украины. Создатели сериала о Чернобыле рассказали, что главной идеей сериала является показ героизма обычных женщин и мужчин, которые принимали участие в устранении аварии, тем самым обрекая себя на смерть.

Режиссером серийной киноленты станет Йохан Ренк, известный по постановке съемок «Ходячих мертвецов». Сценарий напишет Крэйг Мазин, продюсировать фильм будет Крис Фрай.

Анонсировано, что съемки сериала «Чернобыль» начнутся в Литве менее, чем через месяц. Сериал покажут телеканал НВО (в США), Sky (в Великобритании, Ирландии, Италии, Германии и Австрии). Однако дату выхода киноленты пока не озвучили.
Культура
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 20:35
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