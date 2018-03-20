У зрителей «Дом-2» после просмотра остаются неприятные ощущения

Так одна из зрительниц прокомментировала ночной эфир и отметила, что ощущение от просмотра у нее осталось гадкое.Так Гриценко подзадоривал нетрезвых участниц, которые были задницы в камеру засунуть, чтобы стать победительницами в танцах и заодно попиарить себя.В частности профи тверка Саша Шева и Марго просто вывернулись наизнанку, по мнению поклонницы телестройки. Татьяна Мусульбес напомнила зрительнице ленивца, который трясет «здоровым задом, аж судороги в башку отдают».Также телезрительнице не понравились слишком громкие поцелуи Марго с Шоки, которые тоже оставили негативное впечатление от просмотра.