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У зрителей «Дом-2» после просмотра остаются неприятные ощущения

Поклонники реалити-шоу «Дом-2» все чаще остаются недовольны эфирами и поведением участников скандального проекта.

Так одна из зрительниц прокомментировала ночной эфир и отметила, что ощущение от просмотра у нее осталось гадкое.

У зрителей «Дом-2» после просмотра остаются неприятные ощущения

Так Гриценко подзадоривал нетрезвых участниц, которые были задницы в камеру засунуть, чтобы стать победительницами в танцах и заодно попиарить себя.

В частности профи тверка Саша Шева и Марго просто вывернулись наизнанку, по мнению поклонницы телестройки. Татьяна Мусульбес напомнила зрительнице ленивца, который трясет «здоровым задом, аж судороги в башку отдают».

Также телезрительнице не понравились слишком громкие поцелуи Марго с Шоки, которые тоже оставили негативное впечатление от просмотра.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:33
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