Светлане Лободе роды в Лос-Анджелесе обойдутся в 3 миллиона

Светлана Лобода, которой 35 лет в мае планирует родить второго ребенка. Недавно исполнительница отправилась в Лос-Анджелес и собирается остаться там до июня. Лобода особо не распространяется на тему своей беременности, но кое-какая информация появилась в Интернете.В Лос-Анджелесе певица поселилась на огромной вилле, в которой имеется бассейн и рядом находится океан. Аренда хорошей виллы приблизительно стоит 800 тысяч рублей в неделю. Месяцы, оставшиеся до родов, Светлана собирается не только отдыхать, но и будет работать над новым альбомом.Но большую часть свободного времени артистка мечтает проводить у океана. Температура воздуха и воды в Лос-Анджелесе примерно сейчас +15 и купаться еще слишком рано. Но для женщины в положении это самая оптимальная погода.Ходят слухи, что малыша Лобода хочет родить в Cedars-Sinai Medical Center, в котором появлялись на свет дети Мадонны, Ким Кардашьян, Бритни Спирс и многих других звезд. В ее распоряжении будет большая палата, с хорошей мебелью, личной помощницей, ресторанным меню и квалифицированные доктора. Стоимость таких родов обойдется около 3 миллионов.