АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Новый вид северного сияния помог открыть ученым астроном-любитель

Непрофессиональными астрономами оказана помощь ученым в открытии принципиально нового типа полярных сияний. С подробными результатами совместной работы можно ознакомиться на страницах издания Science Advances.

Проект Aurorasaurus спонсируется американским агентсвом NASA, условия заключаются в предоставлении возможности взаимодействия между аматорами и различными исследователями-профессионалами. Полученные результаты публикуются наблюдателями различных интересных явлений на страницах социальных сетей и других популярных электронных ресурсах. Все полученные данные используются впоследствии в проведении научных экспериментов и исследований.

Новый вид северного сияния помог открыть ученым астроном-любитель


Так учеными был открыт Steve. Это английская абревиатура термина «Сильное повышение скорости теплового излучения». Здесь указывается явление, связанное с светящимися протонными дугами, различными по местоположению, а также повышенной сверх яркостью и выразительной своеобразной структурой. Появляются подобные сияния в полночь и остаются видимы чуть меньше часа. Экспертами замечено их точное совпадение с течением геомагнитных бурь, а так же поведением сильных суббурь или повышенной активности сияний.

В 2016 году, июле месяце, астрофотограф Нотани Бурасса, расположенный в Канады, зафиксировал Steve. Тонкая фиолетово-белая дуга была замечена любителем, причем она сопровождалась несколькими зелеными «мазками». Канадцу получилось ее снимать 19 минут. Сияние было замечено и наземным комплексом камер ASIs, фотометрами MSPs и оборудованием из проекта Swarm. Причем зафиксированные параметры соответствовали повышению температурных показателей и снижению плотности электронной ионосферы. В настоящее время Steve почти не изучен, но его уже связывают с процессами внутри суббурь и субавроральным дрейфом ионов.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 20:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Саудовские принцы пришлось вернуть в казну 100
Настя Каменских свела поклонников сума
Рассекречен внешний дизайн обновленного
Ведущей Екатерине Стриженовой исполнилось 50 лет
Татуировка на теле участника группы Дятлова
Ученые рассказали про большую пользу меда с корицы
Женщины Саудовской Аравии разрешили не носить
Андрей Малахов показал раритетный снимок с
Разработанная учеными механическая рука смогла
Селедка получит преимущество от закисления океана
Жители Воркуты запечатлели на камеры появление
США готовы заключить с Саудовской Аравией сделку
В Уэльсе разбился самолет британских королевских
Группа “Пикник” перенесла концерны в
Физики исследовали возможности сверхпроводника на
Роман Полянский призвал отказаться от
Актриса Хлоя Симс показала поклонникам
Иосиф Пригожин прокомментировал пост Андрея
Новый вид северного сияния помог открыть ученым
В Кургане театралы были шокированы спектаклем
Голосовой помощник «Алиса» смог освоить вызов
Сериал "Чернобыль" от канала НВО снимет режиссер
Зрители считают, что Ольга Бузова о себе слишком
Александр Ревва ходит в спортзал со своей
Lotus построит кроссовер на платформе Volvo
В Государственную Думу внесен законопроект о
Врачи сделали сестре Ольги Бузовой новую улыбку
Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала о
Самцы североамериканских красных белок убивают
Наследный принц Саудовской Аравии прибыл с
Просмотреть все новости