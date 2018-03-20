Новый вид северного сияния помог открыть ученым астроном-любитель

Проект Aurorasaurus спонсируется американским агентсвом NASA, условия заключаются в предоставлении возможности взаимодействия между аматорами и различными исследователями-профессионалами. Полученные результаты публикуются наблюдателями различных интересных явлений на страницах социальных сетей и других популярных электронных ресурсах. Все полученные данные используются впоследствии в проведении научных экспериментов и исследований.Так учеными был открыт Steve. Это английская абревиатура термина «Сильное повышение скорости теплового излучения». Здесь указывается явление, связанное с светящимися протонными дугами, различными по местоположению, а также повышенной сверх яркостью и выразительной своеобразной структурой. Появляются подобные сияния в полночь и остаются видимы чуть меньше часа. Экспертами замечено их точное совпадение с течением геомагнитных бурь, а так же поведением сильных суббурь или повышенной активности сияний.В 2016 году, июле месяце, астрофотограф Нотани Бурасса, расположенный в Канады, зафиксировал Steve. Тонкая фиолетово-белая дуга была замечена любителем, причем она сопровождалась несколькими зелеными «мазками». Канадцу получилось ее снимать 19 минут. Сияние было замечено и наземным комплексом камер ASIs, фотометрами MSPs и оборудованием из проекта Swarm. Причем зафиксированные параметры соответствовали повышению температурных показателей и снижению плотности электронной ионосферы. В настоящее время Steve почти не изучен, но его уже связывают с процессами внутри суббурь и субавроральным дрейфом ионов.