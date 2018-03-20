В Государственную Думу внесен законопроект о криптовалюте и токенах

Данный документ был размещён в информационной базе нижней палаты. Пояснительная записка к законопроекту прописывала, что целями закона является закрепление в рамках правового поля государства новых определений, часто возникающих в финансовой области с цифровыми активами. Между тем в документе будут прописаны понятия финансовых цифровых активов, включая криптовалюту и токен. Также закрепят законодательно вид договора, который заключить можно в электронной форме. Этот договор называется смарт-контрактом.Данный законопроект подразумевает, что токен и криптовалюту приравняют к имуществу. Парламентариями также были определены ключевые их различия. Сейчас нельзя в РФ расплачиваться виртуальной валютой.