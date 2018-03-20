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В Государственную Думу внесен законопроект о криптовалюте и токенах

Группа парламентариев совместно с Геннадием Аксаковым, являющимся главой комитета, занимающегося финансовым рыком, внесла в Государственную Думу законопроект касательно цифровых финансовых активов.

В Государственную Думу внесен законопроект о криптовалюте и токенах


Данный документ был размещён в информационной базе нижней палаты. Пояснительная записка к законопроекту прописывала, что целями закона является закрепление в рамках правового поля государства новых определений, часто возникающих в финансовой области с цифровыми активами. Между тем в документе будут прописаны понятия финансовых цифровых активов, включая криптовалюту и токен. Также закрепят законодательно вид договора, который заключить можно в электронной форме. Этот договор называется смарт-контрактом.

Данный законопроект подразумевает, что токен и криптовалюту приравняют к имуществу. Парламентариями также были определены ключевые их различия. Сейчас нельзя в РФ расплачиваться виртуальной валютой.
Экономика / Главные новости
Добавил: tantan61 Сегодня, 20:20
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