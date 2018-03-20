Роман Гриценко остался без пары из-за своих требований к девушкам

Роман Гриценко уже очень долгое время не может определиться с тем, кого он желает видеть в качестве своей второй половинки. Приехавшая к нему на Остров любви Ивана Дилова стала для проектанта хорошим другом, но вот возможную партнёршу он в ней не видит.Практически аналогичная ситуация сложилась у Романа Гриценко и с Лерой Голд, свою симпатию к которой молодой человек не скрывает. Единственным фактором, мешающим ему строить любовь с данной особой, является её характер.Со слов самого Гриценко, Лера Голд слишком погружена в себя, а иногда и вовсе кажется, что она в депрессии. Участник считает, что девушке необходимо научиться испытывать лёгкость в общении с людьми.