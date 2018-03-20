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Роман Гриценко остался без пары из-за своих требований к девушкам

Участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко снова остался без пары из-за своих требований к девушкам. Обе потенциальные партнёрши молодого человека, как оказалось, не совсем ему походят.

Роман Гриценко остался без пары из-за своих требований к девушкам

Роман Гриценко уже очень долгое время не может определиться с тем, кого он желает видеть в качестве своей второй половинки. Приехавшая к нему на Остров любви Ивана Дилова стала для проектанта хорошим другом, но вот возможную партнёршу он в ней не видит.

Практически аналогичная ситуация сложилась у Романа Гриценко и с Лерой Голд, свою симпатию к которой молодой человек не скрывает. Единственным фактором, мешающим ему строить любовь с данной особой, является её характер.

Со слов самого Гриценко, Лера Голд слишком погружена в себя, а иногда и вовсе кажется, что она в депрессии. Участник считает, что девушке необходимо научиться испытывать лёгкость в общении с людьми.
dzen / Общество / Культура
Добавил: Оксана Ткачук Сегодня, 14:24
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