На пляже штата Джорджия были найдены останки собрата шотландского Несси

Люди сначала боялись приближаться к загадочному существу, выброшенному морскими волнами на берег, но потом заметили, что оно не дышит, и запечатлели его на камеры. Потом американцы связались с учеными, отметившими, что это может быть реликтовый плезиозавр.Он имеет длинную шею с небольшой головой, а также в пасти находится много острых зубов. Туловище животного немного напоминает бочку с мощными плавниками. Особь действительно похожа на чудовище в легендарном озере, но отличается от него небольшими размерами, так что может быть детенышем древнего морского ящера.