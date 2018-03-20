«Северному потоку-2» не хватит труб
Концерн «Газпром» вынужден будет договариваться с Украиной о транзите в Европу и после запуска северного газопровода.
Без украинской газотранспортной системы «Газпром» не сможет обойтись и в 2020 году, поскольку наземная газовая инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа «Северного потока-2».
К концу 2019 года срок контракта на транзит газа через Украину истекает, следовательно, придется заключать новый.
При проектной мощности Nord Stream-2 в 55 млрд кубометров в год «Газпром» до 2020 года сможет загрузить эту трубу на 34 млрд кубометров. Прокачивать проектный объем газа через северный газопровод возможно лишь с введение в эксплуатацию газопровода Eugal по территории Германии, который построят только к концу 2020 года.
Оценка объемов на украинский транзит сделана, выходя из текущего уровня спроса на российский газ в Европе. Однако эта потребность может вырасти в ближайшие годы.
Специалисты утверждают, что даже если «Газпром» к 2014 году загрузит полностью и «Северный поток-2», и впоследствии другие газопроводы, полностью отказаться от украинского транзита газовый монополист не сможет.
Без украинской газотранспортной системы «Газпром» не сможет обойтись и в 2020 году, поскольку наземная газовая инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа «Северного потока-2».
К концу 2019 года срок контракта на транзит газа через Украину истекает, следовательно, придется заключать новый.
При проектной мощности Nord Stream-2 в 55 млрд кубометров в год «Газпром» до 2020 года сможет загрузить эту трубу на 34 млрд кубометров. Прокачивать проектный объем газа через северный газопровод возможно лишь с введение в эксплуатацию газопровода Eugal по территории Германии, который построят только к концу 2020 года.
Оценка объемов на украинский транзит сделана, выходя из текущего уровня спроса на российский газ в Европе. Однако эта потребность может вырасти в ближайшие годы.
Специалисты утверждают, что даже если «Газпром» к 2014 году загрузит полностью и «Северный поток-2», и впоследствии другие газопроводы, полностью отказаться от украинского транзита газовый монополист не сможет.
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Добавил: George21 Сегодня, 18:10