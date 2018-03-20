Ученый из ЮАР готова доказать NASA существование Нибиру

Клаудия Альберс, занимающая должность физика в Витватерсрандском университете Йоханнесбурга заявила, что имеет доказательства реальности Нибиру. Более того, по утверждению ученого, в данное время планета несется к Земле.NASA не единожды опровергало теорию существования Нибиру, объясняя, что если бы такое гигантское тело присутствовало в Солнечной системе, его бы давно уже вычислили астрономы. Однако Альберс имеет на этот счет свое мнению. Она заявляет, что космическое агентство США не единожды ловило сигналы Нибиру в инфракрасном излучении. Более того, она считает, что в нашей системе присутствуют и другие подобные планете-убийце тела, и все они время от времени сближаются с Солнцем, создавая на звезде корональные дыры, происхождение которых интригует ученых по сей день.Альберс рассказала, что прямого столкновения с Нибиру может и не быть, однако сила ее воздействия вызовет на Земле небывалую сейсмическую активность, что в свою очередь спровоцирует масштабные вулканические извержения по всей планете.Согласно теории, Нибиру посещает Солнечную систему раз на 3600 лет. Ее орбитальное движение проходит между Марсом и Юпитером. Планета Х превышает размер Земли в 10 раз и делает полный оборот вокруг Солнца за 15-20 тысяч лет.