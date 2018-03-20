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Ученый из ЮАР готова доказать NASA существование Нибиру

Планета Нибиру, способная уничтожить Землю при гравитационном сближении с нашей планетой, существует. Более того, она в данное время несется к нам. К такому выводу пришла научный сотрудник Клаудия Альберс, заявившая, что NASA даже несколько раз ловили сигналы Нибиру.

Ученый из ЮАР готова доказать NASA существование Нибиру


Клаудия Альберс, занимающая должность физика в Витватерсрандском университете Йоханнесбурга заявила, что имеет доказательства реальности Нибиру. Более того, по утверждению ученого, в данное время планета несется к Земле.

NASA не единожды опровергало теорию существования Нибиру, объясняя, что если бы такое гигантское тело присутствовало в Солнечной системе, его бы давно уже вычислили астрономы. Однако Альберс имеет на этот счет свое мнению. Она заявляет, что космическое агентство США не единожды ловило сигналы Нибиру в инфракрасном излучении. Более того, она считает, что в нашей системе присутствуют и другие подобные планете-убийце тела, и все они время от времени сближаются с Солнцем, создавая на звезде корональные дыры, происхождение которых интригует ученых по сей день.

Альберс рассказала, что прямого столкновения с Нибиру может и не быть, однако сила ее воздействия вызовет на Земле небывалую сейсмическую активность, что в свою очередь спровоцирует масштабные вулканические извержения по всей планете.

Согласно теории, Нибиру посещает Солнечную систему раз на 3600 лет. Ее орбитальное движение проходит между Марсом и Юпитером. Планета Х превышает размер Земли в 10 раз и делает полный оборот вокруг Солнца за 15-20 тысяч лет.
Наука
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 17:50
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