Возле Солнца был замечен огромный НЛО со стыковочными модулями
Исследователи постоянно просматривают фото, сделанные обсерваторией SOHO. Сейчас на новых материалах они заметили возле Солнца огромный НЛО со стыковочными модулями, опубликовав ролик в сетях.
Благодаря свежим данным, эксперты быстро находят различные аномалии, связанные со светилом. Этот объект многим напомнил внеземной зонд, который получает от него сигналы и передает их в космическое пространство. Также уфологи обратили внимание, что НЛО действительно отличается большими размерами.
К нему прикреплены небольшие устройства, но, к сожалению, снимок получился размытым, и четко увидеть внеземную технологию не удалось. Пользователи сетей были удивлены находками исследователей и написали много сообщений под роликом.
Благодаря свежим данным, эксперты быстро находят различные аномалии, связанные со светилом. Этот объект многим напомнил внеземной зонд, который получает от него сигналы и передает их в космическое пространство. Также уфологи обратили внимание, что НЛО действительно отличается большими размерами.
К нему прикреплены небольшие устройства, но, к сожалению, снимок получился размытым, и четко увидеть внеземную технологию не удалось. Пользователи сетей были удивлены находками исследователей и написали много сообщений под роликом.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:10