Модель Анастасия Квитко имеет проблемы с кожей в виде высыпаний

Модель мужских журналов и дива Интернета Анастасия Квитко неприятно ошеломила пользователей социальной сети. Большинство поклонников после недавнего фотоснимка засомневались в истинной красоте молодой девушки.Модель Анастасия Квитко, которой 23 года выложила на всеобщее обозрение в интернете непрофессиональный снимок, который был сделан в пятизвездочном отеле «1 Hotel South Beach», расположенный в Майами-Бич. На фото красотка позировала в обтягивающем внушительную грудь топе черного цвета и облегающих лосинах.Но пользователей Сети привлекло внимание опухшее лицо девушки, на котором отчетливо заметно, что модель имеет проблемы со своей кожей. Фанаты были расстроены таким внешним видом своей любимицы, поскольку на фотоснимке она применила всевозможные фотофильтры.Читатели рассмотрели под тонной косметики проблемы с кожей в виде высыпаний. А еще отметили, что Анастасия имеет жирный тип кожи и именно по этой причине она имеет такие неприятности на своей коже. Подписчики сошлись во мнении, если с Квитко смыть косметику и удалить фильтры, то от красоты модели совершенно ничего не останется.