Сергей Бодров – старший снимет фильм про боевые искусства

Британская кинокомпания Goldfinch открыла свое подразделение в Гонконге под названием Goldfinch Neon. Именно фильм Бодрова и станет первым проектом этого британского филиала.Возглавят Goldfinch Neon Кирсти Белл, Фил МакКензи и Майк Лидер. Относительно актерского состава «Трех мечей мастера Чана» они решили, что лучше его сделать международным.Руководство Goldfinch Neon также имеет планы на производство еще одной киноленты про боевые искусства. О ее названии пока умалчивается, но известно, что проектом займется продюсер Филлип Ри.Последней режиссерской работой Сергея Бодрова – старшего был фильм «Седьмой сын», вышедший на экраны в 2014 году. Напомним, что это картина в жанре фэнтези, в основу которой положен роман Джозефа Дилейни «Ученик Ведьмака».