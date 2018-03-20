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Сергей Бодров – старший снимет фильм про боевые искусства

Сергей Бодров – старший собрался снимать фильм с сюжетом восточных единоборств «Три меча мастера Чана». Действие картины разворачивается в Китае и Восточной Азии XVII века.

Сергей Бодров – старший снимет фильм про боевые искусства


Британская кинокомпания Goldfinch открыла свое подразделение в Гонконге под названием Goldfinch Neon. Именно фильм Бодрова и станет первым проектом этого британского филиала.


Возглавят Goldfinch Neon Кирсти Белл, Фил МакКензи и Майк Лидер. Относительно актерского состава «Трех мечей мастера Чана» они решили, что лучше его сделать международным.

Руководство Goldfinch Neon также имеет планы на производство еще одной киноленты про боевые искусства. О ее названии пока умалчивается, но известно, что проектом займется продюсер Филлип Ри.

Последней режиссерской работой Сергея Бодрова – старшего был фильм «Седьмой сын», вышедший на экраны в 2014 году. Напомним, что это картина в жанре фэнтези, в основу которой положен роман Джозефа Дилейни «Ученик Ведьмака».
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 16:40
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