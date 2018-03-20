Сергей Бодров – старший снимет фильм про боевые искусства
Сергей Бодров – старший собрался снимать фильм с сюжетом восточных единоборств «Три меча мастера Чана». Действие картины разворачивается в Китае и Восточной Азии XVII века.
Британская кинокомпания Goldfinch открыла свое подразделение в Гонконге под названием Goldfinch Neon. Именно фильм Бодрова и станет первым проектом этого британского филиала.
Возглавят Goldfinch Neon Кирсти Белл, Фил МакКензи и Майк Лидер. Относительно актерского состава «Трех мечей мастера Чана» они решили, что лучше его сделать международным.
Руководство Goldfinch Neon также имеет планы на производство еще одной киноленты про боевые искусства. О ее названии пока умалчивается, но известно, что проектом займется продюсер Филлип Ри.
Последней режиссерской работой Сергея Бодрова – старшего был фильм «Седьмой сын», вышедший на экраны в 2014 году. Напомним, что это картина в жанре фэнтези, в основу которой положен роман Джозефа Дилейни «Ученик Ведьмака».
Британская кинокомпания Goldfinch открыла свое подразделение в Гонконге под названием Goldfinch Neon. Именно фильм Бодрова и станет первым проектом этого британского филиала.
Возглавят Goldfinch Neon Кирсти Белл, Фил МакКензи и Майк Лидер. Относительно актерского состава «Трех мечей мастера Чана» они решили, что лучше его сделать международным.
Руководство Goldfinch Neon также имеет планы на производство еще одной киноленты про боевые искусства. О ее названии пока умалчивается, но известно, что проектом займется продюсер Филлип Ри.
Последней режиссерской работой Сергея Бодрова – старшего был фильм «Седьмой сын», вышедший на экраны в 2014 году. Напомним, что это картина в жанре фэнтези, в основу которой положен роман Джозефа Дилейни «Ученик Ведьмака».
Культура
Добавил: George21 Сегодня, 16:40