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Росатом планирует заняться переработкой старых телефонов и телевизоров на драгметаллы

Росатом планирует приступить к переработке старых телефонов, планшетов, телевизоров. В корпорации собираются из устаревших устройств добывать драгметаллы.

Росатом планирует заняться переработкой старых телефонов и телевизоров на драгметаллы


Этот новый метод обеспечит заметное снижение уровня экологической нагрузки. Информация касательно планов государственной структуры появилась в рамках портала закупок. При этом конкурс на поставки, монтаж, пуско-наладки приборов непосредственно для линии в рамках завода ВИИХТ для получения/ переработки электронных плат были организованы АО «Ведущим научно-исследовательским институтом химической технологии». Предприятие собирается осуществлять переработку компонентов из старых плат, получая концентрат, включающий драгметаллы.

Самым идеальным способом считают утилизацию и переработку, так как в печатных платах имеется много серебра, палладия, золота. Максимальная цена контрактов составляет около 26 500 000 рублей. Их планируют выполнить к весне следующего года.
Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:30
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