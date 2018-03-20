Росатом планирует заняться переработкой старых телефонов и телевизоров на драгметаллы

Этот новый метод обеспечит заметное снижение уровня экологической нагрузки. Информация касательно планов государственной структуры появилась в рамках портала закупок. При этом конкурс на поставки, монтаж, пуско-наладки приборов непосредственно для линии в рамках завода ВИИХТ для получения/ переработки электронных плат были организованы АО «Ведущим научно-исследовательским институтом химической технологии». Предприятие собирается осуществлять переработку компонентов из старых плат, получая концентрат, включающий драгметаллы.Самым идеальным способом считают утилизацию и переработку, так как в печатных платах имеется много серебра, палладия, золота. Максимальная цена контрактов составляет около 26 500 000 рублей. Их планируют выполнить к весне следующего года.