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Поклонники не оценили зажигательный танец Яны Рудковской под хит Филиппа Киркорова из-за плохой пластики

После презентации хита Филиппа Киркорова “Цвет настроения синий” многие звезды устроили флешмоб, чтобы поддержать своего коллегу, записав видео с танцами. Яна Рудковская тоже опубликовала в Instagram свое зажигательное выступление, но поклонники не оценили его из-за плохой пластики.

Сейчас знаменитость вместе с супругом продолжает отдыхать на Мальдивах, решив записать ролик на пляже. Евгений Плющенко тоже показал свое мастерство, лаконично отметил, что не носит бикини, а также не употребляет мартини, но композиция просто потрясающая. Фанаты были в восторге от энергетики и артистизма их кумира, попросив больше показывать людям такие сюжеты.

Поклонники не оценили зажигательный танец Яны Рудковской под хит Филиппа Киркорова из-за плохой пластики


Яна Рудковская решила тоже порадовать поклонников своими талантами, но люди сразу заметили вялые движения и зажатость. Они отметили, что продюсеру нужно срочно брать уроки танцев и избавиться от неуклюжести. Пользователи сетей назвали звезду красавицей, вот только такие выступления не в ее стиле.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 14:00
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