Поклонники не оценили зажигательный танец Яны Рудковской под хит Филиппа Киркорова из-за плохой пластики

Сейчас знаменитость вместе с супругом продолжает отдыхать на Мальдивах, решив записать ролик на пляже. Евгений Плющенко тоже показал свое мастерство, лаконично отметил, что не носит бикини, а также не употребляет мартини, но композиция просто потрясающая. Фанаты были в восторге от энергетики и артистизма их кумира, попросив больше показывать людям такие сюжеты.Яна Рудковская решила тоже порадовать поклонников своими талантами, но люди сразу заметили вялые движения и зажатость. Они отметили, что продюсеру нужно срочно брать уроки танцев и избавиться от неуклюжести. Пользователи сетей назвали звезду красавицей, вот только такие выступления не в ее стиле.