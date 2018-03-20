Специалист по ауре считает Саймона Марданшина карьеристом и разрушителем

Специалист уверен, что скандальный участник телестройки не умеет обсуждать сложности и в итоге взрывается и устраивает склоки и драки.Как известно Марданшин за полгода пребывания на проекте успел построить и разрушить отношения с Мэри Кулешовой, Марго Овсянниковой и его любовь с Леной Хроминой тоже на грани разрыва.Во всех случаях романтические отношения с Саймоном сопровождались конфликтами и потасовками.По мнению Ильи Саглиани, Марданшину не очень важны сами отношения, так как на первом месте для него всегда будет карьера, а сейчас его любовь к Леной Хроминой базируется на партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве.Пока Саймон не научится контролировать свои эмоции и озвучивать проблемы, он не сможет построить крепкие отношения с противоположным полом.