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Специалист по ауре считает Саймона Марданшина карьеристом и разрушителем

Постоянный эксперт реалити-шоу «Дом-2» в рубрике «Разбор» Илья Саглиани проанализировал поведение Саймона Марданшина на проекте и пришел к выводу, что ему нужно научиться озвучивать свои проблемы.

Специалист уверен, что скандальный участник телестройки не умеет обсуждать сложности и в итоге взрывается и устраивает склоки и драки.

Специалист по ауре считает Саймона Марданшина карьеристом и разрушителем

Как известно Марданшин за полгода пребывания на проекте успел построить и разрушить отношения с Мэри Кулешовой, Марго Овсянниковой и его любовь с Леной Хроминой тоже на грани разрыва.

Специалист по ауре считает Саймона Марданшина карьеристом и разрушителем

Во всех случаях романтические отношения с Саймоном сопровождались конфликтами и потасовками.

По мнению Ильи Саглиани, Марданшину не очень важны сами отношения, так как на первом месте для него всегда будет карьера, а сейчас его любовь к Леной Хроминой базируется на партнерстве и взаимовыгодном сотрудничестве.

Специалист по ауре считает Саймона Марданшина карьеристом и разрушителем

Пока Саймон не научится контролировать свои эмоции и озвучивать проблемы, он не сможет построить крепкие отношения с противоположным полом.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:40
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