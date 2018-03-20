Поп-группа Fifth Harmony на время прекратила творческую деятельность

Участницы проекта решили заняться сторонними музыкальными делами, в связи с чем и было принято такое решения, опубликованное на официальных страницах бэнда в соц-сетях.Fifth Harmony была создана в 2012 году в рамках реалити-шоу The X-Factor. Сперва в её составе было пять певиц, однако в конце 2016 года Камила Кабельо оставила своих коллег, выпустив диск «Camila» под своим именем.В 2016 году клип артисток на хит «Work from Home» оказался наиболее популярным по мнению представителей YouTube. В данный момент у этого материала уже почти два миллиарда просмотров.