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Поп-группа Fifth Harmony на время прекратила творческую деятельность

Популярный женский коллектив из США Fifth Harmony останавливает творческую деятельность на определённое время.

Участницы проекта решили заняться сторонними музыкальными делами, в связи с чем и было принято такое решения, опубликованное на официальных страницах бэнда в соц-сетях.

Поп-группа Fifth Harmony на время прекратила творческую деятельность

Fifth Harmony была создана в 2012 году в рамках реалити-шоу The X-Factor. Сперва в её составе было пять певиц, однако в конце 2016 года Камила Кабельо оставила своих коллег, выпустив диск «Camila» под своим именем.

В 2016 году клип артисток на хит «Work from Home» оказался наиболее популярным по мнению представителей YouTube. В данный момент у этого материала уже почти два миллиарда просмотров.

dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:38
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