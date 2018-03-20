Объявлены цены на роскошный "внедорожник" DS7 Crossback

Внедорожник DS7 Crossback для китайского рынка немного отличается от модели реализующейся в Европе. В частности, паркетник для Китая увеличился в размерах, а также начальная комплектация стала доступнее за счёт исключения некоторых премиальных опций.Под капотом DS7 Crossback установлен турбированный агрегат с рабочим объёмом 1,6 лита производительностью 180 или 220 лошадиных сил. В качестве трансмиссии предложен 8-ступенчатый «автомат», а привод у автомобиля исключительно передний с системой Advanced Grip Control для езды по бездорожью.В оснащение внедорожника входит бесключевой запуск двигателя, система курсовой устойчивости, двухзонный климат-контроль, 8 подушек безопасности, мультимедийная система с сенсорным экраном и ряд других функций.