Ученые: Тошнота и хроническая усталость могут быть признаками скрытого инфаркта

Они провели исследования, пригласив 2000 добровольцев. В результате оказалось, что 8% участников имели скрытые рубцы на сердечной мышце, хотя они не жаловались на здоровье. Заболевание может сопровождаться болью в шейных позвонках, челюсти и других местах.Вышеописанные симптомы или рвота тоже указывают на негативные изменения в организме. Потому нужно проходить медицинское обследование, чтобы вовремя выявить сердечные патологии и начать курс лечения.