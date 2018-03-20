Ученые: Тошнота и хроническая усталость могут быть признаками скрытого инфаркта
Американские ученые выяснили, что скрытый инфаркт сопровождается не только болями в области сердца. Тошнота и хроническая усталость могут быть признаками опасного недуга.
Они провели исследования, пригласив 2000 добровольцев. В результате оказалось, что 8% участников имели скрытые рубцы на сердечной мышце, хотя они не жаловались на здоровье. Заболевание может сопровождаться болью в шейных позвонках, челюсти и других местах.
Вышеописанные симптомы или рвота тоже указывают на негативные изменения в организме. Потому нужно проходить медицинское обследование, чтобы вовремя выявить сердечные патологии и начать курс лечения.
Они провели исследования, пригласив 2000 добровольцев. В результате оказалось, что 8% участников имели скрытые рубцы на сердечной мышце, хотя они не жаловались на здоровье. Заболевание может сопровождаться болью в шейных позвонках, челюсти и других местах.
Вышеописанные симптомы или рвота тоже указывают на негативные изменения в организме. Потому нужно проходить медицинское обследование, чтобы вовремя выявить сердечные патологии и начать курс лечения.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 11:30