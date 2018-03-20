Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева приучает сына к шуму и к социуму

Экс-участница телестройки рассказала, что сейчас у сына Мирона начался «хватательный» рефлекс и ей приходится собирать волосы в пучок, чтобы не остаться без шевелюры.Также девушка поделилась своими планами относительно кормления грудью.Помимо этого молодые родители часто гуляют с сыном Мироном на свежем воздухе и путешествует.Нелли считает, что малыша нужно с раннего возраста приучать к шуму и социуму. Малыш спит в коляске во время прогулок и Ермолаева объясняет, что если захватить с собой все необходимое: подгузники. Запасную одежду, газоотводную трубочку и прочее, то гулять можно долго.