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Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева приучает сына к шуму и к социуму

Ребенку Нелли Ермолаевой пошел уже второй месяц, и молодая мама наслаждается материнством.

Экс-участница телестройки рассказала, что сейчас у сына Мирона начался «хватательный» рефлекс и ей приходится собирать волосы в пучок, чтобы не остаться без шевелюры.

Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева приучает сына к шуму и к социуму

Также девушка поделилась своими планами относительно кормления грудью.

Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева приучает сына к шуму и к социуму

Помимо этого молодые родители часто гуляют с сыном Мироном на свежем воздухе и путешествует.

Экс-участница «Дома-2» Нелли Ермолаева приучает сына к шуму и к социуму

Нелли считает, что малыша нужно с раннего возраста приучать к шуму и социуму. Малыш спит в коляске во время прогулок и Ермолаева объясняет, что если захватить с собой все необходимое: подгузники. Запасную одежду, газоотводную трубочку и прочее, то гулять можно долго.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:00
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