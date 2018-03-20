Гоночный электрокар Volkswagen для «Пайкс Пика» назван I.D. R Pikes Peak

Разработкой полностью электрического спорткара Volkswagen I.D. R Pikes Peak занимаются специалисты двух подразделений компании Volkswagen - Motorsport и R. Экстремальная версия автомобиля будет бороться за звание рекордсмена. На данный момент рекорд принадлежит латвийскому спорткару Drive eO PP100.О технических характеристиках нового I.D. R Pikes Peak немцы практически ничего не сообщают. Однако существует информация, что машина получит инновационные аккумуляторы. За рулём I.D. R Pikes Peak на соревнованиях будет сидеть опытный гонщик Роман Дюма, который одержал победу уже не в одном состязании, включая и заезд «24 часа Ле-Мана».В заезде на гору «Пайс Пик» наилучший результат принадлежит гонщику Себастьяну Лебу, которому на прототипе Peugeot 208 T16 Pikes Peak удалось достичь финиша за 8 минут 13,878 секунды.