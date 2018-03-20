АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Наследие зловещего придворного лекаря Ивана Грозного Бомелия погубило многих людей
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

Гоночный электрокар Volkswagen для «Пайкс Пика» назван I.D. R Pikes Peak

Стало известно названием электрического спорткара Volkswagen, который станет участником заезда на вершину горы Пайкс Пик. Накануне немецкие разработчики рассекретили внешность автомобиля, который получил наименование I.D. R Pikes Peak.

Гоночный электрокар Volkswagen для «Пайкс Пика» назван I.D. R Pikes Peak


Разработкой полностью электрического спорткара Volkswagen I.D. R Pikes Peak занимаются специалисты двух подразделений компании Volkswagen - Motorsport и R. Экстремальная версия автомобиля будет бороться за звание рекордсмена. На данный момент рекорд принадлежит латвийскому спорткару Drive eO PP100.

О технических характеристиках нового I.D. R Pikes Peak немцы практически ничего не сообщают. Однако существует информация, что машина получит инновационные аккумуляторы. За рулём I.D. R Pikes Peak на соревнованиях будет сидеть опытный гонщик Роман Дюма, который одержал победу уже не в одном состязании, включая и заезд «24 часа Ле-Мана».

В заезде на гору «Пайс Пик» наилучший результат принадлежит гонщику Себастьяну Лебу, которому на прототипе Peugeot 208 T16 Pikes Peak удалось достичь финиша за 8 минут 13,878 секунды.
Авто / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 10:50
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ольга Бузова считает красные платья «мощным
Психолог из Нижнего Новгорода покорила будущего
Дочь Кати Жужи записала видеопоздравление маме с
Статистика: С 2017 году россияне хотят в основном
Новости «Дом-2»: На защиту Бузовой встала
Мечта Ольги Жариковой – спеть дуэтом с Ольгой
Модель Анастасия Квитко имеет проблемы с кожей в
Ольге Бузовой снова «досталось» за чрезмерное
Ученые: Огромное количество железа стало причиной
Ученые: Тошнота и хроническая усталость могут
В России продолжает расти популярность китайских
Надежда Бабкина опубликовала в Instagram фото со
BMW разрабатывает более мощное купе M2 Competition
Дональд Трамп младший изменял супруге со
Пользователи вынесли вердикт Ксении Собчак:
Мать Тимати недовольна хейтерами, обсуждающими
Виктория Дайнеко из-за ремонта машины испытывает
Volkswagen представит в Нью-Йорке 5-местный
Гоночный электрокар Volkswagen для «Пайкс Пика»
В Австрии автомобиль LADA Vesta удостоился премии
У жениха Марины Тристановны обнаружилось
Дроны будут мыть лопасти ветряков
Новости «Дом-2»: Алёна Ашмарина ожидает рождения
Поклонники раскритиковали Ларису Гузееву из-за
Маша Кохно рассказала о своем дебюте в оркестре
Специалисты Ripples разработали аппарат для
Виртуальная реальность поможет медикам изучать
Лечение цветом существовало со времен древних
Виктория Романец продолжает рекламировать гадалок
Сестры Бузовы вызвали восторг у фанатов
Просмотреть все новости