Виртуальная реальность поможет медикам изучать человеческую анатомию в 3D
Медики-радиологи получат возможность рассмотреть анатомию своего пациента в трехмерном виде. В этом им поможет интерактивная виртуальная реальность.
Исследователи из Школы медицины Стэнфордского университета представили свою разработку интерактивной виртуальной реальности, которая призвана помочь врачам гораздо эффективнее спланировать лечение пациентов. Как утверждают специалисты, некоторые болезни, в том числе аневризма селезеночной артерии, чаще всего трудно поддаются лечению - это обусловлено анатомическими изменениями. Новая технология позволит рассмотреть устройство человеческого организма в трехмерном виде и подобрать наиболее правильное лечение и необходимое в том или ином случае оборудование или инструменты.
Исследователи назвали качество визуализации "прорывным". С помощью очков виртуальной реальности врачи могут исследовать органы и ткани своих пациентов без вмешательства в их тело.
Исследователи из Школы медицины Стэнфордского университета представили свою разработку интерактивной виртуальной реальности, которая призвана помочь врачам гораздо эффективнее спланировать лечение пациентов. Как утверждают специалисты, некоторые болезни, в том числе аневризма селезеночной артерии, чаще всего трудно поддаются лечению - это обусловлено анатомическими изменениями. Новая технология позволит рассмотреть устройство человеческого организма в трехмерном виде и подобрать наиболее правильное лечение и необходимое в том или ином случае оборудование или инструменты.
Исследователи назвали качество визуализации "прорывным". С помощью очков виртуальной реальности врачи могут исследовать органы и ткани своих пациентов без вмешательства в их тело.
Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 10:10