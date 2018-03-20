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Виртуальная реальность поможет медикам изучать человеческую анатомию в 3D

Медики-радиологи получат возможность рассмотреть анатомию своего пациента в трехмерном виде. В этом им поможет интерактивная виртуальная реальность.

Виртуальная реальность поможет медикам изучать человеческую анатомию в 3D


Исследователи из Школы медицины Стэнфордского университета представили свою разработку интерактивной виртуальной реальности, которая призвана помочь врачам гораздо эффективнее спланировать лечение пациентов. Как утверждают специалисты, некоторые болезни, в том числе аневризма селезеночной артерии, чаще всего трудно поддаются лечению - это обусловлено анатомическими изменениями. Новая технология позволит рассмотреть устройство человеческого организма в трехмерном виде и подобрать наиболее правильное лечение и необходимое в том или ином случае оборудование или инструменты.

Исследователи назвали качество визуализации "прорывным". С помощью очков виртуальной реальности врачи могут исследовать органы и ткани своих пациентов без вмешательства в их тело.
Технологии / Наука
Добавил: Joanne Сегодня, 10:10
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