Виртуальная реальность поможет медикам изучать человеческую анатомию в 3D

Исследователи из Школы медицины Стэнфордского университета представили свою разработку интерактивной виртуальной реальности, которая призвана помочь врачам гораздо эффективнее спланировать лечение пациентов. Как утверждают специалисты, некоторые болезни, в том числе аневризма селезеночной артерии, чаще всего трудно поддаются лечению - это обусловлено анатомическими изменениями. Новая технология позволит рассмотреть устройство человеческого организма в трехмерном виде и подобрать наиболее правильное лечение и необходимое в том или ином случае оборудование или инструменты.Исследователи назвали качество визуализации "прорывным". С помощью очков виртуальной реальности врачи могут исследовать органы и ткани своих пациентов без вмешательства в их тело.