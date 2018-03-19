АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Черные дыры Ямала могут выпустить наружу неизвестные науке вирусы и станут причиной начала Апокалипсиса
EUR 70.60 USD 57.55
Курс валют на 20.03.2018

ESA сообщило куда может рухнуть неисправная китайская космическая станция Tiangong-1

Tiangong-1, орбитальная космическая станция и лаборатория космического агентства Китая, была оставлена на орбите из-за неисправности. Европейское космическое агентство (ESA) рассказало не только когда ожидать падения станции и обозначило ее территорию падения.

ESA сообщило куда может рухнуть неисправная китайская космическая станция Tiangong-1


Возможно, Tiangong-1 рухнет на Землю или полностью сгорит в атмосфере - в настоящее время никто не знает наверняка. Благодаря Европейскому космическому агентству, стало известно, как и когда Tiangong-1 упадет.

Или, по крайней мере, теперь есть лучшее представление о том, когда и где ожидать обломков станции. Там, где ранее, крушение ожидалось в конечном итоге в определенных терминах, прежде чем сузиться до некоторого времени до середины апреля, ESA теперь предсказывает, что Tiangong-1 упадет в какой-то момент с 30 марта по 6 апреля.

Стоит отметить, что ESA ясно дало понять, что «ни в коем случае не будет возможным точное предсказание времени и местоположения падения станции». Все может измениться во время сгорания обломков Tiangong-1 в земной атмосфере. Ожидается, что 4-10% станции Tiangong-1 все же достигнет поверхности Земли. Скорее всего, они, вероятно, погрузятся в океан, настаивают в космическом агентстве.

Тем не менее на всякий случай стоит обратить внимание. Если до 100 килограмм сломанного космического корабля достигнет пределов Земли, все может стать беспорядочным и есть большая вероятность их дальнейшего хаотичного падения.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:49
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Ростове крысы захватили территорию Братского
Для Android в «Яндекс.Браузере» появились виджеты
В Сети появилась информация о стоимости Huawei
Ученые: Большая мошонка указывает на неверность
ESA сообщило куда может рухнуть неисправная
В России работают над двигателем для сверхлегких
Bluboo рассекретила параметры смартфона S3 с
HyperX анонсировала модули ОЗУ Fury DDR4 и Impact
Беспилотный автомобиль компании Uber насмерть
Ученый Мичио Каку показал как выглядят пришельцы
Ученые: Круглый червь может реагировать на
Ученые: Вязание помогает избавиться от
Apple в конце марта представит бюджетный iPhone
Мумии инопланетян с плато Наска оказались
Возлюбленная погибшего Егора Клинаева проводит
Ученые раскрыли секрет звездообразования вокруг
«Яндекс» уменьшил на 40% количества сайтов с
«Табакерка» представляет первую премьеру без
IBM создала микрокомпьютер площадью 1 квадратный
Ученые: В нашей Вселенной могут находиться пустые
Новая форма жизни рассказала исследователям об
Xiaomi выпускает электрическую многоцелевую плиту
NASA разрабатывает проект восьмитонного
Океаны Марса сформировались благодаря массивным
Абоненты «Мегафона» получили доступ к музыке
Ученые: Археоптерикс все-таки махал крыльями и
Ученые: Чистая вода во время полоскания белья
Facebook заподозрили в утечке данных 50 000 000
Компания Audi выпустит компактный кроссовер Q1
Свидетели события из Новой Зеландии запечатлели
Просмотреть все новости