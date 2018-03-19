ESA сообщило куда может рухнуть неисправная китайская космическая станция Tiangong-1

Возможно, Tiangong-1 рухнет на Землю или полностью сгорит в атмосфере - в настоящее время никто не знает наверняка. Благодаря Европейскому космическому агентству, стало известно, как и когда Tiangong-1 упадет.Или, по крайней мере, теперь есть лучшее представление о том, когда и где ожидать обломков станции. Там, где ранее, крушение ожидалось в конечном итоге в определенных терминах, прежде чем сузиться до некоторого времени до середины апреля, ESA теперь предсказывает, что Tiangong-1 упадет в какой-то момент с 30 марта по 6 апреля.Стоит отметить, что ESA ясно дало понять, что «ни в коем случае не будет возможным точное предсказание времени и местоположения падения станции». Все может измениться во время сгорания обломков Tiangong-1 в земной атмосфере. Ожидается, что 4-10% станции Tiangong-1 все же достигнет поверхности Земли. Скорее всего, они, вероятно, погрузятся в океан, настаивают в космическом агентстве.Тем не менее на всякий случай стоит обратить внимание. Если до 100 килограмм сломанного космического корабля достигнет пределов Земли, все может стать беспорядочным и есть большая вероятность их дальнейшего хаотичного падения.