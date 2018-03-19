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Ученые раскрыли секрет звездообразования вокруг черных дыр

Сверхмассивные черные дыры находятся в центре почти всех галактик, но они по-прежнему остаются одной из самых больших загадок во Вселенной, особенно когда речь о поглощении ими материалов. Ученых озадачивает свойство этих космических воронок влиять на рост звезд в галактике.

Ученые раскрыли секрет звездообразования вокруг черных дыр


Еще в ноябре 2014 года ученые наблюдали черную дыру, питающуюся звездой, и выстрелившей гигантскую струю энергии, событие, названное «вспышкой приливных приливов», которая, возможно, открыла секрет того, как черные дыры регулируют рост звезд внутри галактики.

Когда звезда проходит слишком близко к черной дыре, гравитация воронки начинает деформировать ее и втягивать, в конце концов перетаскивая все части в аккреционный диск, круг материала, вращающегося вокруг края черной дыры.

Весь этот звездный материал в конечном итоге создает всплески энергии, составляющие «вспышку приливных приливов», которая производит рентгеновское, радио, ультрафиолет и все виды другого излучения.

Одно из ключевых открытий заключалось в том, что «струя» сверхмассивной черной дыры, по-видимому, возрастала, когда она кормилась звездой. По словам исследователя MIT Диража Пашама: «Это говорит нам, что скорость подачи черной дыры контролирует силу струи, которую она производит. Хорошо сытая черная дыра создает сильную струю, в то время как недоедающая черная дыра создает слабую струю или вообще не имеет струи».

Это открытие привело к потенциальному прорыву в понимании того, как звезды образуются внутри галактик: в общем, звездам нужны чрезвычайно холодные температуры, но перегретые частицы, выходящие из сверхмассивной черной дыры, заканчиваются нагреванием больших областей вокруг них. Это означает, что для каждой звезды черная дыра может временно остановить создание новых звезд в этом районе.

«Если скорость подачи черной дыры пропорциональна скорости, с которой она откачивает энергию, и если это действительно работает для каждой черной дыры, это простой рецепт, который вы можете использовать в симуляциях эволюции галактики. Итак, это намек к какой-то более широкой картине». – рассказал Пашам.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Вчера, 23:09
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