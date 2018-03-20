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Ученые рассмотрели возможные варианты обретения бессмертия

Учеными обнародован ТОП из наиболее обоснованных способов, которые могут помочь обрести бессмертие. Как рассказали специалисты, самым перспективных из рассмотренных вариантов оказался стартап Nectome.

В основе проекта проект лежит особая обработка мозга человека с применением специального вещества, в результате чего происходит полное его замораживание, причем достигается состояние льда. Приобретя такой вид, ледяное серое вещество может сохраняться до того времени, пока развитие технологий достигнет такого совершенства, что появится возможность оживить сохраненную органическую материю. Специалистами отмечено, что это и есть наиболее реальная перспектива, однако для нее пока нет возможности проверки на живом человеке.
Ученые рассмотрели возможные варианты обретения бессмертия


Второе место перечня доступных способов по теме бессмертия, заняла трансплантация. Как отметили исследователи, пересаженный в кибернетический организм мозг, будет сохранять свое сознание и память. Но исследования этого направления в настоящее время недоступны, так как отсутствует целый ряд необходимых технологий.

Не исключают исследователи и вариант так называемого способа по оцифровке сознания в будущем. В настоящее время зарождаются начальные этапы по созданию аналога виртуального интеллекта. Но усовершенствования в этом направлении займут неопределенно много времени. Так же, перечень затронул и генную терапию, не имеющей пока особых и реальных перспектив, но все таки рассматривается, как альтернативная возможность достижения бессмертия.
Наука
Добавил: Дмитрий Д Сегодня, 08:50
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