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Океаны Марса сформировались благодаря массивным извержениям вулканов

Согласно новым результатам исследований, изменение океанов Марса за последние 4 миллиарда лет, подразумевает, что они образовались несколько сотен миллионов лет назад и были не такими глубокими, как считалось раннее.

Океаны Марса сформировались благодаря массивным извержениям вулканов


Предложение геофизиков из Университета Калифорнии, Беркли, связывает существование океанов в начале истории Марса с подъемом крупнейшей вулканической системы Солнечной системы, Тарсиса, и подчеркивает ключевую роль глобального потепления и существования жидкой воды на Марсе.

«Вулканы могут сыграть важную роль в создании условий для влажности Марса», - сказал Майкл Манга, профессор Калифорнийского университета в Беркли.

Новая модель предполагает, что океаны, сформированные до или в то же время, что и крупнейшая вулканическая особенность Марса, Тарсис, а не после Тарсиса, составили 3,7 миллиарда лет назад. Поскольку в то время Тарсис был меньше, он не исказил планету так сильно, как это было позже, в частности равнины, покрывающие большую часть северного полушария и являющиеся предположительным древним морским дном. Отсутствие деформации земной коры у Тарсиса означает, что моря были более мелкими.

«Предполагалось, что Тарсис сформировался быстро и рано, а не постепенно, и что океаны возникли позже. Мы говорим, что океаны предшествуют и сопровождают излияние лавы, произведшей Тарсис », - сказал Манга. «».

Ученый добавил, что Тарсис выбрасывает газы в атмосферу, создавая глобальное потепление или парниковый эффект. Кроме того, извержения вулканов создали каналы, которые позволили подземным водам достичь поверхности и заполнить северные равнины.

Тарсис - комплекс шириной 5000 километров, содержит одни из самых больших вулканов в Солнечной системе и доминирует над топографией Марса. Объем Тарсиса создает выпуклость на противоположной стороне планеты и углубление на полпути между ними. Это объясняет, почему оценки объема воды, которую могут удерживать северные равнины на основе сегодняшней топографии, в два раза превышают оценки нового исследования, основанные на топографии 4 миллиарда лет назад.
dzen / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 22:40
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