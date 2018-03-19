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Ольга Бузова снимком из бани доказала, что она не толстая

На днях публика посчитала, что известная телеведущая и певица Ольга Бузова располнела за последнее время.

Ольга Бузова снимком из бани доказала, что она не толстая

Дело в том, что в день выборов теледива продемонстрировала подписчикам селфи, сделанное на избирательном участке. Однако фолловерам ее Инстаграма показалось, что за довольно короткий срок она существенно располнела.

Таким образом, чтобы опровергнуть подобные разговоры, «поющая телеведущая» выложила несколько фотографий, сделанных в бане. На снимках Ольга Бузова позирует в сауне, где «набирается здоровья» в обществе нескольких своих подруг. К слову, на одном из фото наставница «Дома-2» целует свою приятельницу, находясь в бассейне.

Ольга Бузова снимком из бани доказала, что она не толстая

Знаменитость назвала подругу Олесю Маршевскую «своей любимой кошечкой», написав ей целое признание в любви. Наиболее наивные подписчики ее микроблога тут же предположили, что после ряда неудач в личной жизни Ольга переключилась на представительниц прекрасного пола.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 21:41
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