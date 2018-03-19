Настя Киушкина пообещала по возвращению на «Дом-2» щелкнуть Ольгу Бузову по носу

Совсем недавно в Сети стали появляться слухи о том, что экс-ухажёр певицы не хочет строить отношения с проектными девушками, подыскивая себе достойную партию за периметром телестройки.Гриценко выразил симпатию дерзкой красотке Анастасии, о которой уже довольно давно ничего не было слышно, и вот только на днях в анонсе грядущего выпуска «Дома-2» показали фрагмент с её участием.С последнего появления на проекте Киушкина заметно похорошела, она записала интервью, где порассуждала о своих планах на «Дом-2».Настя рассказала, что еще никому не удавалось щёлкнуть Бузову по носу, а вот ей это по силам, ведь девушка уведёт у неё поклонника Рому Гриценко. Выслушав забавную импровизацию, сама телеведущая призналась, что героиня понравилась ей, однако и себя похвалить она не забыла.Теледива гордо заявила, что ни один человек в стране не может опередить её ни в чём, а тем более щёлкнуть по носу. Подобная пафосная речь дала антифанатам ведущей очередной повод для насмешек.