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Настя Киушкина пообещала по возвращению на «Дом-2» щелкнуть Ольгу Бузову по носу

Вернувшаяся на телепроект «Дом-2» Настя Киушкина пообещала щёлкнуть Ольгу Бузову по носу, и тем самым завоевать сердце Ромы Гриценко, чего не получилось у ведущей.

Совсем недавно в Сети стали появляться слухи о том, что экс-ухажёр певицы не хочет строить отношения с проектными девушками, подыскивая себе достойную партию за периметром телестройки.

Настя Киушкина пообещала по возвращению на «Дом-2» щелкнуть Ольгу Бузову по носу

Гриценко выразил симпатию дерзкой красотке Анастасии, о которой уже довольно давно ничего не было слышно, и вот только на днях в анонсе грядущего выпуска «Дома-2» показали фрагмент с её участием.

С последнего появления на проекте Киушкина заметно похорошела, она записала интервью, где порассуждала о своих планах на «Дом-2».

Настя рассказала, что еще никому не удавалось щёлкнуть Бузову по носу, а вот ей это по силам, ведь девушка уведёт у неё поклонника Рому Гриценко. Выслушав забавную импровизацию, сама телеведущая призналась, что героиня понравилась ей, однако и себя похвалить она не забыла.

Теледива гордо заявила, что ни один человек в стране не может опередить её ни в чём, а тем более щёлкнуть по носу. Подобная пафосная речь дала антифанатам ведущей очередной повод для насмешек.
dzen / Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 20:26
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