Ученые: Большая мошонка указывает на неверность мужчины

Американские специалисты провели ряд опытов, доказавших, что внешние признаки избранника могут сигнализировать о такой проблеме. Партнеры, имеющие крупные размеры яичек могут часто обманывать женщин, но данная теория связана с процессами человеческой эволюции.Большие размеры мошонки сразу подчеркивают преимущества индивидуума над своими собратьями, которые не способны конкурировать с ним в любовных делах. Также они имеют большой уровень тестостерона, повышающий сексуальные потребности, а потому часто имеют отношения со многими особами.