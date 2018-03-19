Ученые: Большая мошонка указывает на неверность мужчины
Ученые давно занимаются исследованиями, посвященными сексу и супружеским изменам. Они выяснили, что большая мошонка указывает на неверность мужчины.
Американские специалисты провели ряд опытов, доказавших, что внешние признаки избранника могут сигнализировать о такой проблеме. Партнеры, имеющие крупные размеры яичек могут часто обманывать женщин, но данная теория связана с процессами человеческой эволюции.
Большие размеры мошонки сразу подчеркивают преимущества индивидуума над своими собратьями, которые не способны конкурировать с ним в любовных делах. Также они имеют большой уровень тестостерона, повышающий сексуальные потребности, а потому часто имеют отношения со многими особами.
Американские специалисты провели ряд опытов, доказавших, что внешние признаки избранника могут сигнализировать о такой проблеме. Партнеры, имеющие крупные размеры яичек могут часто обманывать женщин, но данная теория связана с процессами человеческой эволюции.
Большие размеры мошонки сразу подчеркивают преимущества индивидуума над своими собратьями, которые не способны конкурировать с ним в любовных делах. Также они имеют большой уровень тестостерона, повышающий сексуальные потребности, а потому часто имеют отношения со многими особами.
Наука
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50