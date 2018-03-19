Ученые: Круглый червь может реагировать на опасности аналогично людям

На химическом уровне выяснить причины возникновения такой эмоции сложно, а потому специалисты решили провести опыты с нематодой, имеющей простую нервную систему. Оказалось, что она тоже испытывает тревожность, хотя раньше все считали такое поведение приоритетом высших видов животных и человека. Во время экспериментов на пути особи помещалось химическое выделение врага, после чего она быстро начинала двигаться в другую сторону.Молекулы сульфатидов стали виновниками возникновения страха после активации цепочки нервной реакции, но когда червь был помещен в сертралин, он не стал реагировать на внешний раздражитель. Ученые впервые столкнулись с таким поведением животных, а также исследования поможет им улучшить эффективность препаратов, применяющихся для лечения людей.