Американские специалисты разработали малоинвазивный метод борьбы с остеоартритом

Ведущий сотрудник проекта Сандип Бангла вместе со своими коллегами рассказал об этом методе подробнее в рамках ежегодной встречи Общества интервенционной радиологии в США. По словам ученых, в испытании клинического способа борьбы с остеоартритом приняло участие около 13 человек. Таким образом, в ходе процедуры, пациентам ввели катетеры в пораженные области суставов, чтобы заблокировать капилляры и артерии. Данный метод занял не более 90 минут, при этом не использовались какие-либо хирургические способы.Спустя один месяц ученые проверили эффективность своей разработки. 8 пациентов почувствовали улучшения. У них снизился уровень суставной жидкости, а также физическое состояние суставов.По мнению Бангла, артериальная эмболизация позволяет пациенту избежать операций и дискомфорта, который за ними последует.