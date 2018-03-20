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Американские специалисты разработали малоинвазивный метод борьбы с остеоартритом

Радиологи из США разработали малоинвазивную процедуру для борьбы с остеоартритом. Так отмечается, что она заключается в закупорке кровеносных сосудов и предотвращает распространение воспалительных процессов.

Американские специалисты разработали малоинвазивный метод борьбы с остеоартритом


Ведущий сотрудник проекта Сандип Бангла вместе со своими коллегами рассказал об этом методе подробнее в рамках ежегодной встречи Общества интервенционной радиологии в США. По словам ученых, в испытании клинического способа борьбы с остеоартритом приняло участие около 13 человек. Таким образом, в ходе процедуры, пациентам ввели катетеры в пораженные области суставов, чтобы заблокировать капилляры и артерии. Данный метод занял не более 90 минут, при этом не использовались какие-либо хирургические способы.

Спустя один месяц ученые проверили эффективность своей разработки. 8 пациентов почувствовали улучшения. У них снизился уровень суставной жидкости, а также физическое состояние суставов.

По мнению Бангла, артериальная эмболизация позволяет пациенту избежать операций и дискомфорта, который за ними последует.
Наука
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 02:00
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